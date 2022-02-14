В ніжних обіймах: Марина Порошенко зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих

В ніжних обіймах: Марина Порошенко зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих

Колишня перша леді України і нинішня депутатка Київради показала романтичну світлину з чоловіком.

Марина Порошенко привітала свого чоловіка Петра Порошенка з Днем Валентина в Instagram. Вона вчергове зізналася йому у коханні і опублікувала їхнє спільне романтичне фото.

Подружжя зазнімковане у ніжних обіймах одне одного. Одягнені вони у чорні пальта та чорні маски. На світлині експерша леді блиснула синім манікюром.

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того".

Завжди поруч. Завжди люблю @petroporoshenko", - зворушливо написала Марина Анатоліївна.

Нагадаємо, раніше пані Порошенко похизувалася парним подарунком на свій день народження.

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