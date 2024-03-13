В об'єктивах папараці: принцесу Уельську заскочили біля Віндзора

Кадри були зроблені кілька днів тому, коли принц Вільям прямував на службу на честь Дня Співдружності до Вестмінстерського абатства.

Фотографам вдалося зазнімкувати автомобіль Вільяма, в якому поряд з ним їхала дружина принцеса Уельська Кетрін. Вони обидва були на задньому сидінні. Знімок опублікувало на сайті видання Daily Mail.

Як повідомляє видання, Кейт на той момент їхала на приватну зустріч. До королівських обов'язків Кетрін планує повернутися не раніше Великодня, або як тільки її здоров'я це дозволить.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А в неділю на День матері, який відзначали 10 березня у Великій Британії, принцеса Кейт поділилася новим сімейним знімком разом із трьома дітьми. Щоправда пізніше потрапила через цю фотографію у скандал.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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