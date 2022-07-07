В об'єктиві фотографів: Джо Байден у синьо-жовтій краватці, Джилл у сукні з лимонами

Перша леді США провела чоловіка на приватний вертоліт перед його поїздкою до Клівленда.

Фотографи зазнімкували Джо Байдена, коли він стояв розмовляв з дружиною Джилл Байден на Південній галявині Білого дому перед його посадкою на приватний вертоліт Marine One. Президент збирався летіти до Клівленда.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Одягнена Джилл була у білу сукню із зображенням лимонів і смарагдовий жакет.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На Джо був темно-синій класичний костюм, біла сорочка і синя краватка у жовту смужку – кольори, які асоціюються у нас із українським прапором.

Нагадаємо, під час святкування Дня незалежності США пані Байден продемонструвала образ у сукні від Oscar de la Renta – білій приталеній з різнокольоровим квітковим принтом довжини міді, а також у червоних туфлях Manolo Blahnik.

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