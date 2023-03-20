В об'єктиві фотографів: Джо Байден у синьому костюмі, його онука – у шубі і штанях із лампасами

Президент США з онукою Наталі повернувся з поїздки до Каліфорнії і Невади.

В об'єктиви фотографів потрапив президент Джо Байден, який йшов за руку зі своєю онукою Наталі Байден південною галявиною Білого дому. Вони вийшли з борта гелікоптера Marine One, повернувшись із Західного узбережжя.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у синій костюм, світло-блакитну сорочку, краватку з принтом і чорні туфлі.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На онучці була шуба зі штучного хутра молочного відтінку, коричнева блузка з червоним принтом і рюшами, вкорочені чорні штани з рожевими лампасами і чорні ботильйони.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Свій образ Наталі доповнила червоною сумочкою, золотими сережками і золотою підвіскою у вигляді серця на тонкому ланцюжку.

Нагадаємо, у День святого Патрика Джо Байден з'явився у зеленій краватці з принтом трилисника і темно-синіх шкарпетках у зелений горошок. У надгрудній кишені у нього був невеличкий букетик цієї рослини.

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