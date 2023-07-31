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В об'єктиві папараці: прессекретарка Байдена у червоній короткій сукні продемонструвала стрункі ноги

В об'єктиві папараці: прессекретарка Байдена у червоній короткій сукні продемонструвала стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В об'єктиві папараці: прессекретарка Байдена у червоній короткій сукні продемонструвала стрункі ноги

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр обожнює червоний колір.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр потрапила в об'єктиви фотографів на базі ВПС США, у штаті Меріленд. Вона супроводжувала Джо Байдена під час робочої поїздки до штату Мен.

Карін була одягнена у червону вільну сукню до колін із рукавами-ліхтариками, яка підкреслила її стрункі ноги. Для зручності замість туфель на підборах вона взула чорні шкіряні лофери на низькому ходу.

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

На обличчя Жан-П'єр одягла стильні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а руки – браслетом і годинником. На плечі у неї висіла коричнева шкіряна сумка.

До слова, прессекретарка Байдена любить червоний колір і часто приходить на роботу у вбраннях цього відтінку. Нещодавно на брифінгу вона з'явилася у гарній червоній сукні міді по фігурі з пікантним вирізом і без рукавів.

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Дата публікації
Перегляди
1413
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