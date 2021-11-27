В об'ємній куртці та білій касці: Юлія Тимошенко опублікувала нову світлину у соцмережі

В об'ємній куртці та білій касці: Юлія Тимошенко опублікувала нову світлину у соцмережі

Політикиня показала світлини із поїздки до Запоріжжя.

Ми вже писали про те, що Юлія Тимошенко відвідала Запоріжжя з робочим візитом. Звідти політикиня виклала в Instagram світлину.

На ній народна депутатка зазнімкована в об'ємній фірмовій куртці і білій касці.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

"Поїла і в касці!", - з гумором підписала фото Тимошенко.

А на своїй сторінці у Facebook Юлія Володимирівна опублікувала ще кілька фото з цієї поїздки.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

Під курткою на ній була чорна сукня міді із драпуванням спереду та з золотими ґудзиками на рукавах і плечах.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

Діловий лук вона доповнила чорними замшевими чоботами на високій платформі і підборах, улюбленою зачіскою з хвостом і прикореневим об'ємом, а також ніжним макіяжем з акцентом на очах.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

До речі, сьогодні, 27 листопада, у Юлії Володимирівни день народження. Їй виповнився 61 рік. Вітаємо нардепку!

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