В обіймах чоловіка і з букетом ромашок: Олена Зеленська привітала підписників з Днем закоханих

В обіймах чоловіка і з букетом ромашок: Олена Зеленська привітала підписників з Днем закоханих

Перша леді України з чоловіком виклали в Instagram спільне відео.

Олена і Володимир Зеленські записали миле відео, на якому привітали підписників з Днем закоханих, і опублікували його в Instagram.

"Ми разом. Ми вдома. Ми в Україні", - підписало подружжя відеоролик.

Володимир Олександрович зазначив, що вони всією родиною перебувають вдома, в Україні. А його дружина привітала всіх з Днем Валентина.

"Вітаємо всіх з Днем закоханих! Хочемо сказати: кохаймо одне одного, кохаймо Україну!" – сказала Олена.

Після цього президентське подружжя по черзі поцілувало одне одного.

Перша леді була одягнена у блакитне худі. Волосся вона зібрала у низький хвіст і була без макіяжу на обличчі. У руках вона тримала великий букет ромашок з білими тюльпанами. На президентові була чорна футболка.

Нагадаємо, раніше у соцмережах почали ширитися чутки, що нібито Олена Зеленська разом із дітьми через ймовірне російське військового вторгнення залишила Україну. Тож, щоб це спростувати президентське подружжя записали домашнє відео.

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