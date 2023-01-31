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В обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала фото з прогулянки

В обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала фото з прогулянки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1532
Час на прочитання
1 хв
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В обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала фото з прогулянки

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька колишнього презиидента США останнім часом часто ділиться сімейними світлинами.

Іванка Трамп після завершення політичної діяльності стала більше проводити часу зі своїми дітьми та чоловіком.

Вона опублікувала в Instagram знімки із прогулянки з чоловіком Джаредом Кушнером. Вони насолоджувалися природою, гуляючи в лісі.

На одному знімку Іванка стоїть в обіймах чоловіка на тлі зимового пейзажу. Вони тепло одягнені і усміхнені.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

На іншій світлині Трамп позувала біля дерев одна.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Відчуття атмосфери зими в Нью-Йорку", - підпсала фото Іванка.

Нагадаємо, раніше Іванка показала сімейну світлину зі святкували останнього деня іудейського свята Хануки.

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Дата публікації
Перегляди
1532
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