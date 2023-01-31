В обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала фото з прогулянки

Донька колишнього презиидента США останнім часом часто ділиться сімейними світлинами.
Іванка Трамп після завершення політичної діяльності стала більше проводити часу зі своїми дітьми та чоловіком.
Вона опублікувала в Instagram знімки із прогулянки з чоловіком Джаредом Кушнером. Вони насолоджувалися природою, гуляючи в лісі.
На одному знімку Іванка стоїть в обіймах чоловіка на тлі зимового пейзажу. Вони тепло одягнені і усміхнені.
На іншій світлині Трамп позувала біля дерев одна.
"Відчуття атмосфери зими в Нью-Йорку", - підпсала фото Іванка.
Нагадаємо, раніше Іванка показала сімейну світлину зі святкували останнього деня іудейського свята Хануки.
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