В обіймах і на тлі Білого дому: Іванка Трамп показала миле фото з чоловіком

Іванка Трамп опублікувала в Instagram архівний милий знімок зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером.

Іванка зазнімкована в обіймах чоловіка на тлі Білого дому із багатьма американськими прапорами.

Одягнена Трамп у чорний штанний костюм і босоніжки на шпильках, а Кушнер – у сірий класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

У дописі Іванка зізналася, що дуже пишається чоловіком за те, що він написав книжку мемуарів про роботу в адміністрації президента (Джаред був старшим помічником у Білому домі).

"Дуже пишаюся Джаредом за те, що він написав неймовірну (і бестселер!) книжку "Переломна історія", в якій докладно описано надзвичайні 4 роки у Білому домі та за його межами", - підписала світлину Іванка.

Нагадаємо, Джаред Кушнер зізнався, що у нього виявили рак.

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