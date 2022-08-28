Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В обіймах і на тлі Білого дому: Іванка Трамп показала миле фото з чоловіком

Дата публікації
Перегляди
2394
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В обіймах і на тлі Білого дому: Іванка Трамп показала миле фото з чоловіком

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Донька експрезидента США поділилася з підписниками гарною архівною світлиною.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram архівний милий знімок зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером.

Іванка зазнімкована в обіймах чоловіка на тлі Білого дому із багатьма американськими прапорами.

Одягнена Трамп у чорний штанний костюм і босоніжки на шпильках, а Кушнер – у сірий класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

У дописі Іванка зізналася, що дуже пишається чоловіком за те, що він написав книжку мемуарів про роботу в адміністрації президента (Джаред був старшим помічником у Білому домі).

"Дуже пишаюся Джаредом за те, що він написав неймовірну (і бестселер!) книжку "Переломна історія", в якій докладно описано надзвичайні 4 роки у Білому домі та за його межами", - підписала світлину Іванка.

Нагадаємо, Джаред Кушнер зізнався, що у нього виявили рак.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація