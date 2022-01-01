В обіймах і з усмішками: Володимир і Олена Зеленські привітали всіх з Новим роком

В обіймах і з усмішками: Володимир і Олена Зеленські привітали всіх з Новим роком

Президентське подружжя поділилося з підписниками милою світлиною.

Володимир та Олена Зеленські опублікували в Instagram спільний допис. На світлині Олена ззаду обіймає Володимира. Вони мило усміхаються. Президент одягнений у чорне пальто та білу водолазку, а його дружина – у пальто кольору кемел і білий светр.

Володимир та Олена Зеленські

"У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!" – написали Зеленські.

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