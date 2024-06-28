В обіймах із вагітною дружиною: королева Ранія поділилася фото сина Хусейна та принцеси Раджви

У майбутньому Хусейн стане новим королем Йорданії. А зараз він та його дружина принцеса Раджва, якій 30 років виповнилося 28 квітня, чекають на народження свого первістка.

Мати Хусейна – королева Ранія – опублікувала нове фото сина та невістки у Instagram та написала теплі слова.

"З днем ​​народження, мій дорогий Хусейне. Не можу дочекатися, коли побачу вас із Раджвою батьками!", — йдеться в підписі до фото.

Принц Хусейн одягнений у чорну сорочку та штани, а його дружина Раджва — у золотистій сукні від Rabanne з короткими рукавами, що підкреслює її великий живіт. У вухах у принцеси — золоті сережки, на зап'ясті браслет і кілька каблучок на пальцях.

Принц і принцеса позували в обіймах одне одного і дивилися кудись у далечінь.

Нагадаємо, раніше Хусейн поділився зі своїми підписниками знімком своєї вагітної дружини. Вже влітку пара вперше стане батьками.

Читайте також: