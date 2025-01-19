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В обіймах короля: миле фото Чарльза III з прихильницею, яке зворушило публіку

В обіймах короля: миле фото Чарльза III з прихильницею, яке зворушило публіку

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Цього тижня король Чарльз відвідав благодійну організацію The Gate, у Шотландії.

Це громадська організація, яка пропонує підтримку, практичну допомогу та надає безпечне середовище для тих, хто постраждав від безпритульності та відсутності продовольчої безпеки.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На захід у шотландському місті Аллоа монарх прибув у гарному кілті червоного кольору, він був у піднесеному настрої і радісно спілкувався з публікою.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фотографи зробили милі кадри, на яких монарха обіймає якась жінка, а Чарльз відповідає їй взаємністю на цей милий жест. 

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

У давні часи члени британської королівської родини рідко так близько контактували з підданими, але зі сходженням Чарльза на престол все змінилося. Тепер Чарльза, Вільяма та Кейт можна побачити у теплих обіймах публіки набагато частіше, ніж раніше.

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