В обіймах одне одного: чоловік принцеси Беатріс опублікував рідкісні кадри з коханою дружиною

Едоардо Мапеллі-Моцці поділився у своєму блогу в Instagram рідкісними знімками зі своєю дружиною принцесою Беатріс.
Фотографії виконані у чорно-білому форматі. Знімки були зроблені на танцполі під час вечірки з нагоди святкування нового року.
"З Новим роком! Настає славний 2024 рік. Сьогодні перша порожня сторінка 365-сторінкової книжки. Напиши щось хороше", — підписав кадри Едоардо.
На Едо білий смокінг, сорочка та чорна краватка-метелик, на Беатріс коктейльна чорна сукня та хвилясте укладання, а на обличчі легкий макіяж.
(гортайте фото праворуч)
Поки вони позували для фотографій, Едо поцілував свою дружину, яка, своєю чергою, усміхалася і обіймала чоловіка у відповідь.
Нагадаємо, пара виховує дворічну дочку Сієнну, а також старшого сина Крістофера від попередніх стосунків Едоардо. Його подружжя брало з собою на різдвяний концерт принцеси Уельської.
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