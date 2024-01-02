В обіймах одне одного: чоловік принцеси Беатріс опублікував рідкісні кадри з коханою дружиною

Едоардо Мапеллі-Моцці поділився у своєму блогу в Instagram рідкісними знімками зі своєю дружиною принцесою Беатріс.

Фотографії виконані у чорно-білому форматі. Знімки були зроблені на танцполі під час вечірки з нагоди святкування нового року.

"З Новим роком! Настає славний 2024 рік. Сьогодні перша порожня сторінка 365-сторінкової книжки. Напиши щось хороше", — підписав кадри Едоардо.

На Едо білий смокінг, сорочка та чорна краватка-метелик, на Беатріс коктейльна чорна сукня та хвилясте укладання, а на обличчі легкий макіяж.

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Поки вони позували для фотографій, Едо поцілував свою дружину, яка, своєю чергою, усміхалася і обіймала чоловіка у відповідь.

Нагадаємо, пара виховує дворічну дочку Сієнну, а також старшого сина Крістофера від попередніх стосунків Едоардо. Його подружжя брало з собою на різдвяний концерт принцеси Уельської.

Принцеса Беатріс зі своїм пасинком Крістофером та чоловіком Едоардо / Фото: Associated Press

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