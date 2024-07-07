В обіймах одне одного: королева Мері та король Фредерік X поділилися фото з подорожі до Гренландії

У фіналі король Фредерік X та королева Мері відвідали село Касіарсук – це поселення у комуні Куяллек, південна Гренландія. Населення – 60 осіб. На цьому місці в X-XII століттях стояла садиба Братталід — маєток Еріка Рудого, вікінга, що заснував близько 983 перше поселення в Гренландії.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Королівське подружжя поділилося фото в Instagram у підписі до якого було написано:

"Незважаючи на те, що лив дощ, король і королева широко усміхалися, коли сьогодні завершили свою подорож до Гренландії відвідинами Нарсака та Кассіарсука.

Протягом дня Їхні Величності король і королева, серед іншого, взяли участь у приготуванні традиційної гренландської кави, посадці нової ялинки, прогулянках сільською місцевістю та ознайомилися зі спортивними заходами”.

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На фото Мері та Фредерік зазнімковані в обіймах. Також у блогу опублікували багато інших знімків з поїздки, в якій пару супроводжували їхні молодші діти – принц Вінсент та принцеса Жозефіна.

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