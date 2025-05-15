В обіймах і з келихами ігристого: Майк Тіндалл жартівливо привітав дружину Зару з днем народження

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

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Майкл Тіндалл опублікував їхнє спільне фото у своєму Instagram акаунті і написав:

«З днем ​​народження найкращу Тіндалл. Вона навіть дозволила мені пограти в гольф у її день народження!».

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

На фото Зара зображена у фіолетовому комбінезоні з воланами на коротких рукавах та невеликим вирізом у зоні декольте від ME+EM. У неї розпущене волосся, у вухах сережки-висячки, на пальцях кілька каблучок, а в руці вона тримає келих ігристого. Майк обіймає дружину за талію, дивиться їй у вічі і вони обоє усміхаються.

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У день народження Зари ми також зібрали для вас її найулюбленіші аксесуари, в яких дочка принцеси Анни найчастіше з’являється на публіці.

Зара Тіндалл / © Associated Press Майк та Зара Тіндалли / © Associated Press Зара Тіндалл / © Associated Press Зара Тіндалл із чоловіком Майком / © Getty Images Зара Тіндал і принцеса Євгенія / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images Зара Тіндалл / © Getty Images