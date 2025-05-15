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В обіймах і з келихами ігристого: Майк Тіндалл жартівливо привітав дружину Зару з днем народження
Чоловік Зари Тіндалл привітав свою дружину із 44-річчям, яке вона святкує сьогодні.
Майкл Тіндалл опублікував їхнє спільне фото у своєму Instagram акаунті і написав:
«З днем народження найкращу Тіндалл. Вона навіть дозволила мені пограти в гольф у її день народження!».
На фото Зара зображена у фіолетовому комбінезоні з воланами на коротких рукавах та невеликим вирізом у зоні декольте від ME+EM. У неї розпущене волосся, у вухах сережки-висячки, на пальцях кілька каблучок, а в руці вона тримає келих ігристого. Майк обіймає дружину за талію, дивиться їй у вічі і вони обоє усміхаються.
У день народження Зари ми також зібрали для вас її найулюбленіші аксесуари, в яких дочка принцеси Анни найчастіше з’являється на публіці.