В образі lady in red: Джилл Байден у приталеній сукні і на шпильках прийшла на зустріч

Перша леді США обрала для свого виходу гарне вбрання.

Під час саміту G7 у графстві Корнуолл, Велика Британія, перша леді США Джилл Байден продемонструвала кілька стильних луків.

У перший день саміту на пляжі готелю Carbis Bay відбулася зустріч лідерів "Великої сімки" в курортному місті Карбіс-Бей. Там пані Байден з'явилася в ефектному образі lady in red. На ній була червона сукня довжини міді приталеного силуету від Brandon Maxwell з легкими рюшами на подолі.

Джилл Байден / Associated Press

До вбрання дружина президента взула червоні замшеві туфлі на шпильках. Аутфіт Джилл доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на пишних віях. На шиї у неї висіли золоті підвіски на делікатних ланцюжках, а на руках були золотий і перлинний браслети та годинник. Вуха вона прикрасила золотими круглими сережками.

Джо і Джилл Байден / Associated Press

На вечірньому прийомі для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном в межах проєкту "Едем" в Сент-Остеллі, перша леді США постала у тренце кольору слонової кістки від Gabriela Hearst з цікавим поясом, з-під якого визирала темно-синя блузка з квітковим принтом.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила замшевими темно-синіми туфлями і чорним клатчем з крокодилячої шкіри. На правій нозі у неї був наліплений пластир.

Джилл Байден / Associated Press

Вчора, 12 червня, пані Байденг зустрілася з військовими серфінгістами Bude Surf Veterans та їхніми сім'ями в Ньюліні.

Джилл Байден / Associated Press

На ній була темно-синя сукня цікавого крою зі строкатою квітковою вишивкою.

Джилл Байден / Associated Press

У вухах у Джилл були лаконічні сережки у вигляді квіток. Коли Байден вийшла на сонце, вона одягла окуляри-авіатори.

Джилл Байден / Associated Press

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