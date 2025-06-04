В образі "леді-бос": королева Іспанії Летиція одягла стильний костюм та трендові лофери

Корольова Летиція / © Getty Images

Реклама

52-річна королева Летиція відвідала з чоловіком місто Браньосера, у межах заходів, запланованих на 10-ту річницю вступу на престол короля Філіпа.

Летиція одягла штанний костюм відтінку марсала від бренду Bleis, який поєднала з блузою від Boss та зручними чорними лоферами Massimo Dutti.

Корольова Летиція / © Getty Images

Цей образ королеви доповнювали лаконічні золоті сережки, легкий макіяж та зачіска з кучерями. Також традиційно Летиція не зафарбовує сивину і продемонструвала публіці свої сріблясті пасма.

Реклама

Корольова Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, що ювілей коронації Філіпа VI відбудеться 19 червня. Монархом він став після зречення його батька короля Хуана Карлоса I від престолу. Церемонія відбулася на Конгресі депутатів у Мадриді. Король заприсягся дотримуватись конституції і виступив із промовою, в якій висловив надію на майбутнє Іспанії.

Король Філіп VI і королева Іспанії Летиція позують з доньками принцесою Софією та принцесою Леонор у день коронації, 19 червня 2014 року / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press