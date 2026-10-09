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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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В образі осінніх відтінків: королева Матильда потрапила під приціл фотографів

Королева Матильда з'явилася на заході у яскравому образі та з дитиною на руках.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Бельгійська королева відвідала вчора дві організації, які здобули премію Королеви Матильди 2026 року: Vzw Alba у Грез-Дуасо.

На зустріч Матильда приїхала в короткому гірчичному жакеті та кейпі зверху та сірих штанях-кльош зі стрілками і взула гостроносі туфлі-човники на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність доповнила образ великими золотими сережками у вухах, а також кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті. Вона зробила укладання та макіяж. Королеву зазнімкували в момент, коли вона тримала на руках маленьку дитину, і це мало дуже милий вигляд.

(гортайте фото праворуч)

Раніше король і королева Бельгії, нагадаємо, організували прийом у палаці Лакен у Брюсселі на честь спортсменів, які відзначилися за останні два роки.

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