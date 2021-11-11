В образі total black і в літаку: Юлія Тимошенко показала фото з аеропорту

В образі total black і в літаку: Юлія Тимошенко показала фото з аеропорту

Політикиня сфотографувалася з колегами у літаку.

Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram нове фото, зроблене сьогодні. Нардепка сфотографувалася зі своїми колегами у літаку в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Львова.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

"Місто Лева, зустрічай!" – підписала світлину політикиня.

Одягнена Юлія Володимирівна у все чорне. На обличчі у неї чорна маска. Волосся вона зібрала у хвіст, вуха прикрасила сережками-кільцями і завершила лук оптичними окулярами у чорній оправі.

А вчора, 10 листопада, пані Тимошенко побувала в ефірі політичної телепередачі. Там вона постала в обтислій сіро-чорній сукні міді із білими та червоними вставками, які видовжували її силует. Вбрання також мало біло-червоні лампаси по боках. З-під сукні виглядав сірий комір та манжети від сорочки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Читайте також:

Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання