В образі total black і в літаку: Юлія Тимошенко показала фото з аеропорту

Політикиня сфотографувалася з колегами у літаку.
Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram нове фото, зроблене сьогодні. Нардепка сфотографувалася зі своїми колегами у літаку в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Львова.
"Місто Лева, зустрічай!" – підписала світлину політикиня.
Одягнена Юлія Володимирівна у все чорне. На обличчі у неї чорна маска. Волосся вона зібрала у хвіст, вуха прикрасила сережками-кільцями і завершила лук оптичними окулярами у чорній оправі.
А вчора, 10 листопада, пані Тимошенко побувала в ефірі політичної телепередачі. Там вона постала в обтислій сіро-чорній сукні міді із білими та червоними вставками, які видовжували її силует. Вбрання також мало біло-червоні лампаси по боках. З-під сукні виглядав сірий комір та манжети від сорочки.
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