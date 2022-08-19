В образі total black і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська відвідала клініку на Львівщині

Перша леді показала знімки зі свого візиту до центру, де будуть займатися протезуванням дорослих і дітей.

Олена Зеленська долучилася до команди спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції Superhumans як членкиня правління. В межах свого візиту на Львівщину перша леді відвідала клініку і зустрілася з її командою. Світлинами звідти вона поділилася в Instagram.

Заклад створять на Львівщині шляхом модернізації однієї з лікарень. Вона буде фокусуватися на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або голови, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу. До роботи в центрі залучать найкращих медичних фахівців із США та ЄС.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це дуже важливо – навчитися надавати таким постраждалим допомогу саме вдома, в Україні. Я завжди наголошую у своїх проєктах із безбар’єрності: Україна має стати найкомфортнішою, людиноцентричною країною. Де ні для кого немає перепон, де всі громадяни – суперлюди із суперможливостями", - написала дружина президента у дописі.

До створення клініки приєдналася зіркова команда амбасадорів, які поширюватимуть інформацію про проєкт, залучатимуть кошти та фахівців. Зокрема, це рокзірка Стінг та його дружина, кінорежисерка й активістка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Річарда Бренсона Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Агресор намагається відібрати в українців повноцінне життя та можливості. І саме тому наше завдання – якнайшвидше повернути їх пораненим співвітчизникам, нашим суперлюдям. Це також надважлива частина нашої перемоги", - підсумувала Олена.

На цій зустрічі пані Зеленська постала у чорному вбранні, яке складалося із жакета і прямих штанів, і чорних балетках. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у Львові перша леді продемонструвала стильний зручний лук у стилі кежуал. На ній був чорний жакет без коміра, біла футболка джинси і патріотичні білі кеди Stand With Ukraine, які мали задники у блакитному та жовтому кольорах.

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