В образі total black: стильна Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

60-річна лідерка партії "Батьківщина" вже третій день поспіль демонструє у стінах парламенту ефектні образи.

Модниця Юлія Тимошенко продовжує вигулювати у Верховній Раді стильні луки, якими вона запаслася на новий робочий сезон. На сьогоднішньому засіданні парламенту Юлія Володимирівна продемонструвала діловий образ total black. На політикині був обтислий жакет зі стильними ґудзиками та коміром-стійкою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нардепка знову з'явилася з тією самою зачіскою, з якою ми її бачимо вже третій день поспіль, - зібране волосся у боковий хвіст.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Свій аутфіт Тимошенко доповнила оптичними окулярами у вишуканій оправі та лаконічними сережками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

А вчора Юлія Володимирівна продемонструвала у стінах парламенту ефектний лук у костюмі дуже схожому на бренд Louis Vuitton. Він складався із білого приталеного жакету із коричневими шкіряними вставками та коричневої спідниці довжини міді. Вбрання чудово сиділо на її схудлій фігурі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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