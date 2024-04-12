В образі від Zara: принцеса Беатріс із чоловіком та сестрою сходила на вечірку до знаменитої подруги

Принцеса Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці та сестра принцеса Євгенія сходили разом на вечірку до своєї подруги.
Вони зібралися на приватній вечірці співачки Еллі Голдінг. Принцеса Беатріс була в чорній сорочці від Zara і смарагдовій плісованій спідниці теж від цього ж бренду. Через плече у неї висіла сумка від Yves Saint Laurent, а взута Беатріс була в чорні гостроносі туфлі від Zara з блискучою пряжкою. Волосся її було зібране ззаду шпилькою, а на обличчі був дуже легкий макіяж. З прикрас принцеса одягла лише кілька каблучок.
Її сестра принцеса Євгенія приїхала на вечірку із попереднього заходу. Вона відвідувала прийом і групову дискусію про прихильність до індустрії моди сталого розвитку, де з'явилася в сірій сукні в рубчик від Gabriela Hearst, вартістю 1550 доларів, і в пісочних замшевих туфлях на підборах Gianvito Rossi.
Також Беатріс на вечірці супроводжував чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Він одягнув пісочний жилет, штани та молочну сорочку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мати пасинка Беатріс розповіла, яка з принцеси мачуха.
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