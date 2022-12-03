В образі з "голим" ефектом: Джилл Байден приголомшила ефектною сукнею на вечері в Білому домі

Цей образ однозначно став найяскравішим та найоригінальнішим серед усіх гостей заходу.
Дуже символічно, що в перший день зими президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден влаштували свою першу державну вечерю після переїзду до Білого дому 2021 року. Почесними гостями цього заходу стали президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит.
Однак на цьому світському заході були й інші гості, серед яких можна було зустріти відомих особистостей та політиків. Сама вечеря була оформлена також символічно у червоній, білій та синій тематиці — це була данина поваги прапорам обох країн. Однак не можна не звернути уваги, що також зали Білого дому були пишно прикрашені до Різдва, яке стрімко наближається.
Звичайно ж, особлива увага на заході була прикута до його господині — першої леді США. Пані Байден вирішила вибрати для вечері дуже ефектний лук — синю сукню від свого улюбленого бренду Oscar de la Renta з бежевою підкладкою та відкритими плечима. Такий дизайн вбрання створював "голий" ефект, тому мав ще цікавіший вигляд.
Завершили цей образ діамантові сережки, вечірня зачіска, макіяж та туфлі на високих підборах.
Читайте також:
- У сукні з квітами від Carolina Herrera: Джилл Байден презентувала різдвяні прикраси Білого дому
- У червоній сукні та замшевих чоботях: Джилл Байден із чоловіком пригощали військових вечерею
- Улюблені бренди, фасони та принти: що носить перша леді США Джілл Байден
- Еспадрильї, слінгбеки та елегантні човники: яке взуття носить перша леді США Джилл Байден