В образі з "голим" ефектом: Джилл Байден приголомшила ефектною сукнею на вечері в Білому домі

Дуже символічно, що в перший день зими президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден влаштували свою першу державну вечерю після переїзду до Білого дому 2021 року. Почесними гостями цього заходу стали президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Однак на цьому світському заході були й інші гості, серед яких можна було зустріти відомих особистостей та політиків. Сама вечеря була оформлена також символічно у червоній, білій та синій тематиці — це була данина поваги прапорам обох країн. Однак не можна не звернути уваги, що також зали Білого дому були пишно прикрашені до Різдва, яке стрімко наближається.

Звичайно ж, особлива увага на заході була прикута до його господині — першої леді США. Пані Байден вирішила вибрати для вечері дуже ефектний лук — синю сукню від свого улюбленого бренду Oscar de la Renta з бежевою підкладкою та відкритими плечима. Такий дизайн вбрання створював "голий" ефект, тому мав ще цікавіший вигляд.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Завершили цей образ діамантові сережки, вечірня зачіска, макіяж та туфлі на високих підборах.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Читайте також: