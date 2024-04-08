В обтислих штанях і черепахових окулярах: Бріжит Макрон сходила на художній ярмарок

Бріжит Макрон відвідала Паризький художній ярмарок у Galerie Ernst Hilger. Там вона оглянула представлені витвори мистецтва і поспілкувалася з митцями та відвідувачами.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

До галереї перша леді одягла темно-синій костюм із деніму, який складався з подовженого жакета з цікавим квітковим коміром та обтислих штанів. На Макрон також була шовкова бежева блузка з краваткою-бантом і замшеві коричневі ботильйони на підборах.

Бріжит зробила укладання з прикореневим об'ємом і улюблений макіяж смокі-айс. До речі, ми вперше її бачимо в оптичних окулярах у черепаховій оправі.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт перша леді завершила каблучками з діамантами і сапфірами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон вийшла у світ у двобортному жакеті і з красивим метеликом на шиї.

Читайте також: