В обтислих штанях і еспадрильях: Джилл Байден з родиною повернулися з вікенду

Байдени провели вихідні у своєму будинку в Рехобот-Біч.
Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден з дружиною Джилл, онукою Наомі та її нареченим Пітером Нілом йдуть на борт Marine One в Гордонс-Понд в Рехобот-Біч, штат Дел, де вони провели вікенд у своєму будинку.
Потім папараці зробили кадри, як сім'я прибула до Білого дому. Вони йшли південною галявиною.
Перша леді була одягнена у чорний светр і чорні обтислі штани, прикрашені внизу декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила еспадрильями на танкетці і з зав'язками.
Джо був одягнений у темно-синій піджак, штани, білу сорочку і сліпони без шкарпеток.
На Наомі був білий кардиган і широкі атласні штани молочного кольору. Вона вела за повідок собаку Ніла Чарлі.
Нагадаємо, раніше Джо Байден потрапив під приціл папараці, гуляючи пляжем з донькою Ешлі та онукою Наталі.
Читайте також: