В обтислих штанях і еспадрильях: Джилл Байден з родиною повернулися з вікенду

В обтислих штанях і еспадрильях: Джилл Байден з родиною повернулися з вікенду

Байдени провели вихідні у своєму будинку в Рехобот-Біч.

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден з дружиною Джилл, онукою Наомі та її нареченим Пітером Нілом йдуть на борт Marine One в Гордонс-Понд в Рехобот-Біч, штат Дел, де вони провели вікенд у своєму будинку.

Сім'я Байденів / Фото: Associated Press

Сім'я Байденів / Фото: Associated Press

Потім папараці зробили кадри, як сім'я прибула до Білого дому. Вони йшли південною галявиною.

Сім'я Байденів / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у чорний светр і чорні обтислі штани, прикрашені внизу декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила еспадрильями на танкетці і з зав'язками.

Джо був одягнений у темно-синій піджак, штани, білу сорочку і сліпони без шкарпеток.

Сім'я Байденів / Фото: Associated Press

На Наомі був білий кардиган і широкі атласні штани молочного кольору. Вона вела за повідок собаку Ніла Чарлі.

Нагадаємо, раніше Джо Байден потрапив під приціл папараці, гуляючи пляжем з донькою Ешлі та онукою Наталі.

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