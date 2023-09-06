В обтислій сукні і асиметричному жакеті: прессекретарка Байдена продемонструвала ефектний аутфіт

Карін Жан-П’єр знову з'явилася перед журналістами у вбранні свого улюбленого кольору.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у Вашингтоні з'явилася у новому аутфіті.

На ній була біла обтисла рельєфна сукня, зверху якої вона одягла асиметричний жакет улюбленого червоного кольору.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Свій ефектний лук Карін доповнила фірмовими кучерями і макіяжем із персиково-бронзовими тінями. У вухах у неї були елегантні перлинні сережки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до преси у червоній сукні з рукавами-ліхтариками і рюшами, V-подібним вирізом та драпуванням на животі.

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