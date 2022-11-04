В обтислій сукні і білих туфлях: Олена Зеленська у вишуканому образі зустрілася з президентом Португалії

Перша леді України з'явилася на зустрічі в елегантній сукні від українського бренду.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Португалії зустрілася з президентом країни Марселу Ребелу де Соузою. Вона подякувала йому за всебічну допомогу Україні з початку війни.

"Особливо вдячна за прихисток, який Португалія надає українцям, що були змушені залишити свої домівки та втікати від жахіть війни. Дуже важливо, що українці мають доступ до безкоштовних послуг із пошуку роботи, мовної адаптації, лікування, зв’язку, навчання дітей", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони також обговорили можливість участі Португалії у відновленні України.

"У цьому контексті для нас дуже цінним є рішення уряду Португалії долучитися до відбудови шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом", – сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у красивому вишуканому образі. На ній була чорна сукня довжини міді з відворотом від українського бренду A.M.G., яка чудово облягала її струнку фігуру, і білі туфлі на шпильках. Талію перша леді підкреслила білим тонким ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і сережками у вигляді квітів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зустріч із прем'єр-міністром Португалії - Антоніу Коштою - Зеленська одягла чорний штанний костюм від українського бренду ALTER REBEL з вишивкою на жакеті.

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