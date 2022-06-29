В обтислій сукні і на шпильках: вечірній образ Дженни Д'юенн у Лос-Анджелесі

В обтислій сукні і на шпильках: вечірній образ Дженни Д'юенн у Лос-Анджелесі

Акторка в образі total black сходила на світський захід.

Дженна Д'юенн відвідала інавгураційний галаконцерт Wagmor Pets у Ямасіро Голлівуді в Лос-Анджелесі.

Для такої події вона вибрала привабливий вечірній образ. Акторка підкреслила струнку фігуру чорною обтислою сукнею з американскьою проймою. Вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на шпильках.

Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

Дженна зробила зачіску з пучком і випущеними пасмами спереду, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха довгими сережками. Д'юенн мала гарний вигляд.

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