В обтислій сукні і на шпильках: вечірній образ Дженни Д'юенн у Лос-Анджелесі

Акторка в образі total black сходила на світський захід.
Дженна Д'юенн відвідала інавгураційний галаконцерт Wagmor Pets у Ямасіро Голлівуді в Лос-Анджелесі.
Для такої події вона вибрала привабливий вечірній образ. Акторка підкреслила струнку фігуру чорною обтислою сукнею з американскьою проймою. Вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на шпильках.
Дженна зробила зачіску з пучком і випущеними пасмами спереду, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха довгими сережками. Д'юенн мала гарний вигляд.
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