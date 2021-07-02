В обтислій сукні і на шпильках: Юлія Тимошенко у ніжному образі привітала у Тернополі випускників

60-річна лідерка партії "Батьківщина" у білому вбранні продемонструвала свою фігуру.
Юлія Тимошенко під час робочої поїздки на Тернопільщину відвідала урочисту церемонію привітання випускників-2021. У себе в Instagram Stories політикиня показала відео з події. Там вона виступила з промовою.
Для цієї події нардепка обрала ніжний аутфіт. На ній була білосніжна обтисла сукня міді, яка добре сиділа на її фігурі, розшита спереду камінням. Зверху Юлія Володимирівна одягла літній жакет з кишенями з блискавками.
Вбрання політикиня скомбінувала з молочними туфлями на платформі та шпильках.
Тимошенко продемонструвала нову зачіску. Вона зробила прикореневий об'єм і зібрала волосся в пучок, випустивши з нього невеликий хвостик. Вийшло елегантно.
У вухах у Юлії Володимирівни були лаконічні сережки, а на обличчі – оптичні окуляри у вишуканій оправі. французький манікюр завершив образ Тимошенко.
До речі, останнім часом Тимошенко носить лише біле вбрання. У Полтаві на мітимнгу депутатка з'явилася у білій сукні-футлярі довжини міді та жакеті на золотій блискавці.
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