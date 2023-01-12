В обтислій сукні і туфлях кольору фуксії: ефектний аутфіт Джилл Байден

Перга леді США підкреслила струнку фігуру елегантним вбранням.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у саміті лідерів трьох країн Північної Америки. Разом із іншими учасниками заходу – президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, його дружиною Беатріс Гутьєррес Мюллер, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і його дружиною Софі Грегуар Трюдо – вони позували для спільних світлин.
Перша леді США з'явилася там у темно-синій обтислій сукні міді по фігурі з декоративними ґудзиками у зоні декольте і з круглим коміром. Сукня ідеально сиділа на стрункій фігурі Байден.
Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками кольору фуксії.
Джилл зробила собі укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха сережками з великим камінням, шию – золотими кулонами на ланцюжках, а руки – золотим годинником і браслетами.
Нагадаємо, під час перебування у Мексиці Байден продемонструвала ще один ефектний образ. На ній було синє пальто, розшите на лацканах бісером, і сукня з V-подібним вирізом із бісером.
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