В обтислій сукні і туфлях кольору фуксії: ефектний аутфіт Джилл Байден

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у саміті лідерів трьох країн Північної Америки. Разом із іншими учасниками заходу – президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, його дружиною Беатріс Гутьєррес Мюллер, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і його дружиною Софі Грегуар Трюдо – вони позували для спільних світлин.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США з'явилася там у темно-синій обтислій сукні міді по фігурі з декоративними ґудзиками у зоні декольте і з круглим коміром. Сукня ідеально сиділа на стрункій фігурі Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала із замшевими туфлями-човниками кольору фуксії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила собі укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха сережками з великим камінням, шию – золотими кулонами на ланцюжках, а руки – золотим годинником і браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час перебування у Мексиці Байден продемонструвала ще один ефектний образ. На ній було синє пальто, розшите на лацканах бісером, і сукня з V-подібним вирізом із бісером.

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