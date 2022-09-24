В обтислій сукні і в обіймах Елтона Джона: Джилл Байден на концерті на галявині Білого дому

Сер Елтон Джон у межах свого прощального туру виступив на галявині Білого дому. Вітали артиста президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден.

На концерті були присутні герої сучасності: вчителі, медсестри, працівники екстрених служб та ЛГБТК-активісти.

Президент вручив музиканту нагороду за особистий вклад у боротьбу зі СНІДом - Національну гуманітарну медаль США. Це так зворушило Джона, що він аж розплакався.

Джилл Байден, Елтон Джон і Джо Байден / Фото: Associated Press

"Я приголомшений. Я цінуватиму це. Я не дуже вмію приймати компліменти. Але це чудово бути тут серед такої кількості людей, які допомогли моєму фонду боротьби зі СНІДом та моїм героям, тим, хто щодня працює на передовій", - сказав Елтон.

Для цієї події перша леді обрала блакитну блискучу обтислу сукню міді, яка чудово сиділа на її фігурі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ефектний аутфіт місіс Байден доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і елегантними прикрасами з перлами.

Джилл привітала артиста з нагородою теплими обіймами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у класичний синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Нагадаємо, Джилл Байден у білій сукні з флористичною перфорацією зустрілася з іспанською королевою.

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