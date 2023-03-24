В обтислій сукні і з червоною помадою: прем’єр-міністерка Фінляндії на саміті

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін бере участь у саміті ЄС у будівлі Європейської ради у Брюсселі.

Сьогодні, 24 березня, вона з'явилася у чорній обтислій сукні міді рельєфної текстури, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Вбрання вона доповнила чорними щільними колготами і шкіряними туфлями на стійких підборах.

Санна Марін / Фото: press-centr.com

Марін розпустила волосся і зробила гарний макіяж із червоною помадою, чорними стрілками і рожевими рум'янами. Акуратний французький манікюр завершив діловий лук прем’єр-міністерки.

Санна Марін / Фото: press-centr.com

Вчора, 23 березня, Санна прийшла на саміт теж в образі total black. Вона скомбінувала водолазку з короткими рукавами і широкі штани. Взута вона була у туфлі на шпильках.

Санна Марін / Фото: press-centr.com

Нагадаємо, фотографи зробили милі знімки, як Санна Марін тепло вітала Володимира Зеленського у лютому на саміті ЄС у Брюсселі.

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