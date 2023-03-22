В обтислій сукні: красуня Дженніфер Еністон прийшла на шоу

54-річна Дженніфер Еністон відвідала "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном, куди приїхала, щоб просувати свій новий фільм "Вбивство в Парижі".

Дженніфер мала гламурний вигляд в обтислій чорній сукні на одне плече від Bottega Veneta, вартістю 2310 доларів, до якої підібрала чорні босоніжки на підборах. У акторки було гарне укладання, вечірній макіяж на обличчі, а з аксесуарів вона одягла золотий браслет і кілька каблучок на пальці. Також зробила манікюр і педикюр.

Дженніфер Еністон та Джиммі Феллон / Фото: Getty Images

На шоу Еністон розповідала про фільм, який вони з Адамом Сендлером нещодавно презентували у Парижі. На паризькій прем'єрі зірка сяяла у сукні, розшитій блискучими паєтками на тонких бретельках від Celine.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Фільм режисера Джеремі Гареліка – продовження фільму "Загадкове вбивство" 2019 року. Головні ролі знову виконали Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер / Фото: Associated Press

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