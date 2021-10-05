В обтислій сукні з білим коміром та манжетами: вишукана Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Народна депутатка поділилася з фоловерами у соцмережі світлиною, на якій похизувалася новим діловий аутфітом.
Юлія Тимошенко потішила фоловерів в Instagram своїм новим знімком. На ньому вона продемонструвала новий лук, в якому прийшла на засідання Верховної Ради.
Юлія Володимирівна зазнімкована в обтислій чорній сукні з елегантним білим коміром та білими манжетами. Вбрання чудово сидить на її стрункій фігурі.
Образ нардепка доповнила улюбленою зачіскою – рівним волоссям, зібраним у низький хвіст. На обличчі у неї були оптичні окуляри у чорній оправі, а у вухах – лаконічні сережки.
"Робочі моменти…", - підписала світлину політикиня.
А вчора на засіданні погоджувальної ради Юлія Володимирівна з'явилася у білому жакеті з погонами, прикрашеними ґудзиками, та накладними кишенями зверху.
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