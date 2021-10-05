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В обтислій сукні з білим коміром та манжетами: вишукана Юлія Тимошенко у стінах парламенту

В обтислій сукні з білим коміром та манжетами: вишукана Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Юлія Тимошенко / УНІАН

Народна депутатка поділилася з фоловерами у соцмережі світлиною, на якій похизувалася новим діловий аутфітом.

Юлія Тимошенко потішила фоловерів в Instagram своїм новим знімком. На ньому вона продемонструвала новий лук,  в якому прийшла на засідання Верховної Ради.

Юлія Володимирівна зазнімкована в обтислій чорній сукні  з елегантним білим коміром та білими манжетами. Вбрання чудово сидить на її стрункій фігурі.

Юлія Тимошенко / © Instagram Юлії Тимошенко
Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Образ нардепка доповнила улюбленою зачіскою – рівним волоссям, зібраним у низький хвіст. На обличчі у неї були оптичні окуляри у чорній оправі, а у вухах – лаконічні сережки.

"Робочі моменти…", - підписала світлину політикиня.

А вчора на засіданні погоджувальної ради Юлія Володимирівна з'явилася у білому жакеті з погонами, прикрашеними ґудзиками, та накладними кишенями зверху.

Юлія Тимошенко/Скрин відео / ©
Юлія Тимошенко/Скрин відео

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