В обтислій сукні з білим коміром та манжетами: вишукана Юлія Тимошенко у стінах парламенту

В обтислій сукні з білим коміром та манжетами: вишукана Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Народна депутатка поділилася з фоловерами у соцмережі світлиною, на якій похизувалася новим діловий аутфітом.

Юлія Тимошенко потішила фоловерів в Instagram своїм новим знімком. На ньому вона продемонструвала новий лук, в якому прийшла на засідання Верховної Ради.

Юлія Володимирівна зазнімкована в обтислій чорній сукні з елегантним білим коміром та білими манжетами. Вбрання чудово сидить на її стрункій фігурі.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Також читайте У білому пальті і на шпильках: Юлія Тимошенко з донькою та онучкою сходила до театру

Образ нардепка доповнила улюбленою зачіскою – рівним волоссям, зібраним у низький хвіст. На обличчі у неї були оптичні окуляри у чорній оправі, а у вухах – лаконічні сережки.

"Робочі моменти…", - підписала світлину політикиня.

А вчора на засіданні погоджувальної ради Юлія Володимирівна з'явилася у білому жакеті з погонами, прикрашеними ґудзиками, та накладними кишенями зверху.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Читайте також: У сукні із золотими ґудзиками та у вишуканих окулярах: Юлія Тимошенко показала нове фото в Instagram

Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання