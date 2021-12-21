В обтислій сукні з квітковими аплікаціями: Юлія Тимошенко в ефірі політичної передачі

Народна депутатка вийшла у світ у вбранні улюбленого кольору.
Юлія Тимошенко вчора, 20 грудня, взяла участь у політичній передачі. В ефірі політикиня з'явилася у жіночному аутфіті.
Юлія Володимирівна була одягнена в обтислу білу сукню довжини міді з коміром-стійкою. Спереду вбрання було прикрашене квітковими аплікаціями.
Сукню нардепка доповнила бежевими чоботами на високій платформі і підборах.
Аутфіт Тимошенко доповнила улюбленою зачіскою, перлинними сережками та ніжним макіяжем.
Нагадаємо, на нещодавньому політичному токшоу Юлія Володимирівна постала у блакитному вбранні, яке складалося із сукні-футляра довжини міді і з V-подібним вирізом та жакета.
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