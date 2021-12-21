В обтислій сукні з квітковими аплікаціями: Юлія Тимошенко в ефірі політичної передачі

В обтислій сукні з квітковими аплікаціями: Юлія Тимошенко в ефірі політичної передачі

Народна депутатка вийшла у світ у вбранні улюбленого кольору.

Юлія Тимошенко вчора, 20 грудня, взяла участь у політичній передачі. В ефірі політикиня з'явилася у жіночному аутфіті.

Юлія Володимирівна була одягнена в обтислу білу сукню довжини міді з коміром-стійкою. Спереду вбрання було прикрашене квітковими аплікаціями.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Сукню нардепка доповнила бежевими чоботами на високій платформі і підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт Тимошенко доповнила улюбленою зачіскою, перлинними сережками та ніжним макіяжем.

Нагадаємо, на нещодавньому політичному токшоу Юлія Володимирівна постала у блакитному вбранні, яке складалося із сукні-футляра довжини міді і з V-подібним вирізом та жакета.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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