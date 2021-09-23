В обтислій сукні зі смужками на рукавах: новий вихід Юлії Тимошенко

Продовжуємо розглядати образи однієї з наймодніших жінок у парламенті.

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України Юлія Тимошенко з'явилася у новому діловому аутфіті. Нардепка знову одягла обтисле вбрання. На ній була чорна сукня з високою горловиною та світлими смужками на рукавах та по боках, які візуально робили її фігуру стрункішою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Лук політикиня доповнила її улюбленою останнім часом зачіскою – ідеально рівним хвостом, який вона кладе набік, та ніжним макіяжем. На обличчі у неї були оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі, а у вухах елегантні сережки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

А вчора пані Тимошенко продемонструвала у стінах парламенту ніжний образ в обтислій небесно-блакитній сукні цікавого крою та зі стрілками на рукавах. Це вбрання чудово підкреслило схудлу фігуру народної депутатки.

Юлія Тимошенко/Скрин

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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