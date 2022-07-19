В обтислому комбінезоні-сітці і з волоссям до п'ят: Кім Кардашян похизувалася новим луком

Кім Кардашян обожнює вихвалятися перед шанувальниками своїми стильними образами. Цього разу красуня приміряла бежевий обтислий комбінезон-сіточку на тонких бретельках, який чудово підкреслив її звабливі форми, зі зйомними рукавами-рукавичками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Вбрання вона доповнила пластиковими мюлі на шпильках і браслетами з діамантами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт Кардашян доповнила перукою блонд аж до п'ят. На одному з фото вона навіть повністю обмоталася у волоссі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На обличчі у Кім був насичений макіяж у нюдово-коричневих відтінках, який вона розбавила срібними акцентами на повіках.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, нещодавно Кардашян потрапила під приціл папараці в образі у стилі 90-х. На ній був синій спортивний костюм Balenciaga і сонцезахисні окуляри.

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