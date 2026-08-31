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В обтислій сукні і на високих шпильках: помічницю Трампа зазнімкували біля літака
Наталі Гарп продемонструвала жіночний літній аутфіт.
Помічницю Дональда Трампа Наталі Гарп зазнімкували на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд, коли вона прямувала на посадку в літак Air Force One, що вирушав до Південної Кароліни.
Для поїздки Гарп обрала обтислу сукню міді з короткими рукавами. Біле вбрання прикрашав великий флористичний принт насиченого синього кольору з темними контурами. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру жінки.
Аутфіт вона доповнила класичними шкіряними нюдовими туфлями на високих шпильках і місткою чорною сумкою з довгими ручками та золотистою фурнітурою.
Біляве волосся помічниця Трампа зібрала у стриманий пучок і зробила макіяж з акцентом на чорних стрілках. У вухах у неї були елегантні перлинні сережки-пусети.