В обтислих джинсах і твідовому топі: Шарлотта Казірагі відвідала перегони в Монако

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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Член монакської княжої родини була одягнена в синій твідовий топ без рукавів від Chanel і сині джинси, що обтискали її фігуру, в руках дівчина також несла бежеву сумку від Chanel, а на її зап’ястях було кілька золотих браслетів і каблучка. Волосся Казіраги було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж і великі чорні сонцезахисні окуляри.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Зазначимо, Гран-прі Формули-1 також відвідали князь Альбер II та княгиня Шарлін. Дружина князя захопила публіку своїм яскравим образом, з’явившись перед фотографами у червоній смугастій блузі та червоних штанях зі стрілками, а також взута у туфлі-човники, що ідеально пасують до її луку.

Княгиня Шарлін / © Getty Images