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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Родичі Трампа в об’єктиві папараці: донька у ніжно-блакитній сукні, невістка – у червоному костюмі

Донька президента США та дружина Дональда Трампа-молодшого обрали для поїздки вбрання різних кольорів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Трампи

Трампи / © Associated Press

Папараці зазнімкували, як діти президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп і Дональд Трамп-молодший — прибули на літаку Air Force One на авіабазу Еллсворт, Південна Дакота.

Тіф вийшла з літака разом зі своїм чоловіком-мільярдером Майклом Буглосом, а Дональд — зі своєю дружиною Беттіною Трамп.

Трампи / © Associated Press

Трампи / © Associated Press

Тіффані була одягнена у ніжно-блакитну сукню довжини міді. Вбрання без рукавів мало асиметричну горловину, приталений силует і драпування на талії. Образ донька президента доповнила невеликою молочною сумкою, золотим годинником і каблучкою. Вона розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

Трампи / © Associated Press

Трампи / © Associated Press

Беттіна обрала для поїздки яскравий червоний костюм, який складався з вкороченого жакета з округлим коміром і золотим гудзиком і мініспідниці. Вбрання вона скомбінувала з білою стьобаною сумкою Dior з короткими ручками й металевими підвісками. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслети і каблучки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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