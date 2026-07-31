Родичі Трампа в об’єктиві папараці: донька у ніжно-блакитній сукні, невістка – у червоному костюмі

Трампи / © Associated Press

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Папараці зазнімкували, як діти президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп і Дональд Трамп-молодший — прибули на літаку Air Force One на авіабазу Еллсворт, Південна Дакота.

Тіф вийшла з літака разом зі своїм чоловіком-мільярдером Майклом Буглосом, а Дональд — зі своєю дружиною Беттіною Трамп.

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Трампи / © Associated Press

Тіффані була одягнена у ніжно-блакитну сукню довжини міді. Вбрання без рукавів мало асиметричну горловину, приталений силует і драпування на талії. Образ донька президента доповнила невеликою молочною сумкою, золотим годинником і каблучкою. Вона розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

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Трампи / © Associated Press

Беттіна обрала для поїздки яскравий червоний костюм, який складався з вкороченого жакета з округлим коміром і золотим гудзиком і мініспідниці. Вбрання вона скомбінувала з білою стьобаною сумкою Dior з короткими ручками й металевими підвісками. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслети і каблучки.

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