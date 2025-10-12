- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 531
- Час на прочитання
- 1 хв
В обʼємній перуці і пальті кольору мокко: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала Німеччину
Перша леді Франції супроводжує чоловіка у робочій поїздці до Німеччини.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Німеччину. Там вони зустрілися з прем’єр-міністерка землі Саар Анке Релінгер перед будівлею Державної канцелярії Саару під час урочистостей з нагоди Дня німецької єдності.
Перша леді зʼявилася там в елегантному двобортному пальті кольору мокко А-силуету із золотими ґудзиками. Аутфіт вона доповнила білим шарфом на шиї і сумкою-футляром із монограмою Louis Vuitton.
Бріжит одягла обʼємну перуку, зробила улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила руку красивою каблучкою з діамантами і великим темним каменем.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
