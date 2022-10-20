"В очікуванні ковбаски": пес Патрон показав, чим займався після вечері

Пес Патрон опублікував своє нове фото. На ньому собака сидить за столом. Перед ним – тарілка із картоплею по-селянськи. Але Патрон зізнався, що чекав він на ковбасу, яку йому так і не дали. Тож він вирішив після вечері піти поласувати кормом свого друга кота.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Коли до зарплатні ще цілих 2 тижні. Жартую. То я просто виперся до столу в очікуванні ковбаски, а там її не було. Було щось таке: ні риба, ні м‘ясо. То може вони вирішили не спокушати мене сьогодні. Треба тримати себе в формі. Піду з’їм корм…Тома. Чисто перекусити після вечері", - написав собака.

Нагадаємо, пес Патрон показав, через кого стався вибух на Кримському мосту.

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