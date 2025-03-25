В однакових капелюхах із дочкою: Меган Маркл показала нове фото своїх дітей

Герцогиня Сассекська останнім часом часто показує фото своїх дітей, але обличчя Арчі та Лілі так само ніхто не бачив.

Меган опублікувала у своєму блогу нове фото з двома дітьми – 5-річним сином Арчі та майже 3-річною дочкою Лілібет. Публіка звернула увагу на пекуче руде волосся обох дітей.

На знімку Меган одягнена в білу сорочку, сині джинси-кльош і капелюх тримає на руках Лілі, яка теж у схожому капелюсі, а іншою рукою обіймає Арчі, одягненого в сірі джинси та кофту до тону.

Меган Маркл з дітьми — Арчі та Лілі / Фото: Instagram Меган Маркл

"Кожен день – історія кохання", – написала Меган, поставивши емодзі голуба під зображенням в Instagram, яке було опубліковано як спільний пост на її особистій сторінці на платформі і в акаунті її бренду As ever, присвяченого способу життя.

Шанувальники звернули увагу, що обидві дитини Меган і принца Гаррі успадкували татове руде волосся. Одного разу принца Гаррі запитали на шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером, чи бачить він у своїх дітях когось із членів сім'ї, на що принц відповів: "Певно, мою маму. Ген рудого кольору дуже сильний!. Ген Спенсерів дуже, дуже сильний", – сказав Гаррі, маючи на увазі. "Я насправді дійсно щиро думав на початку моїх стосунків з Меган, що якщо це зайде так далеко і у нас будуть діти, то рудий ген ніяк не зможе протистояти генам моєї дружини, але я помилявся! Вперед, руді", – сказав Гаррі, пише People.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Меган уже не вперше показує фото своїх дітей, але ніяк не хоче повернути їх обличчями до камери, тому що Гаррі, очевидно, виступає проти цієї ідеї, щоб захистити дітей від уваги преси, від якої принц сам страждав все життя.

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