В однакових костюмах та червоних краватках: принц Вільям із сином Джорджем сходили на регбі

10-річний спадкоємець британської корони – принц Джордж – любить спорт та все, що з ним пов'язано.

Його батько принц Вільям взяв старшого сина із собою на чвертьфінальний матч чемпіонату світу з регбі між Уельсом та Аргентиною на стадіоні "Марсель" у французькому Марселі.

Для виходу принци вибрали однакові темно-сині костюми та червоні краватки у смужку та мали досить стильний вигляд. Принцеса Уельська не супроводжувала чоловіка та сина оскільки і сама була присутня на матчі між Англією та Фіджі, який відбувся на цьому ж стадіоні.

Зазначимо, Кейт підтримує Англію як покровителька Футбольної спілки регбі та Футбольної ліги регбі роль, яку їй 2022 року довірила королева Єлизавета II і яка раніше належала принцу Гаррі.

Принц Вільям та принц Джордж на матчі регбі у Франції / Фото: Associated Press

Це друга поява принца Вільяма на чемпіонаті світу з регбі 2023 року. Минулого місяця він відвідував матч групового етапу між Уельсом та Фіджі, де збірна Уельсу вийшла вперед з рахунком 32-26.

Нагадаємо, нещодавно Кейт та Вільям відвідували один із заходів у рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я, де принцеса продемонструвала в якій гарній формі знаходиться. Вона й сама любить грати у регбі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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