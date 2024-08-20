В однакових луках: королева Мері та її чоловік король Фредерік прибули на острів Борнгольм

Королева була в темно-синьому твідовому кардигані без рукавів від weill.paris в бретонську смужку, білій сорочці з бавовни з мереживним оздобленням PAUL & JOE, доповнила образ темно-синіми замшевими туфлями Jimmy Choo і невеликим головним убором Jane Tayl.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

З прикрас на Мері були сережки із золота Sophie Bille Brahe, браслет із діамантами у золоті Dulong Fine Jewelry та тенісний браслет цього ж бренду. Мері зробила укладання та макіяж, а в руках несла букет квітів. Її чоловік король Фредерік був у військовій формі.

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Далі королівське подружжя прибуло до церкви Остерларс у Гудхемі, де їх тепло вітала публіка та багато дітей. Цього разу Мері одягла жакет з коміром-стійкою кольору вівсянки Harris Wharf London, під яким була біла сорочка Сlosed official, поєднувала це королева з широкими штанями цегляного кольору та балетками від Prada. У схожому аутфіті перед публікою з'явився король.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

У Instagram королівської родини поділилися великою кількістю фото та відео.

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