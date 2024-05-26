В однакових луках: принц Вільям із сином Джорджем сходили на футбол

Принц Уельський відвідував фінальний матч Кубка Англії з футболу між командами "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед". За традицією, Вільям взяв із собою на гру сина, який так само, як і він любить ходити на футбольні матчі.

Принц Вільям та принц Джордж / Фото: Getty Images

Вільям є президентом Футбольної асоціації, керівного органу футболу в Англії та Уельсі, і вручав цього дня трофей команді-переможцю – гравцям "Манчестер Юнайтед".

Принц Вільям та принц Джордж / Фото: Getty Images

Цього дня Вільям з'явився на публіці у темно-синьому костюмі, який він доповнив білою сорочкою та краваткою у червоно-біло-синю смужку. Принц Джордж був одягнений у такий самий темний костюм і краватку у синьо-білу смужку.

Принц Вільям вручає нагороду Ерлінгу Голанну та принц Джордж / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу принц Вільям був присутній на футбольному матчі у день народження своєї дочки – принцеси Шарлотти – 2 травня. Це був матч між гравцями його улюбленої "Астон Вілли", яка грала з грецьким "Олімпіакосом".

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