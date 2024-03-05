В однакових сукнях Oscar de la Renta: битва образів королеви Матильди та Джилл Байден

Королева Матильда вирушила з візитом до Кот-д'Івуару і з'явилася на одному із заходів у сукні з квітковим принтом та поясом ніжного рожевого кольору від Oscar de la Renta. Матильда доповнила образ світлими туфлями-човниками на підборах і ніжно-рожевим клатчем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Перша леді США Джилл Байден одягала таке саме вбрання під час візиту до Мадрида, куди приїжджала на саміт НАТО влітку 2022 року. Рожеву сукню з квітковим принтом довжини міді та поясом на талії вона скомбінувала з чорними еспадрильями на солом'яній танкетці і з зав'язками на кісточках.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Цю саму сукню Джилл одягла і в серпні 2022 року, коли разом з чоловіком Джо Байденом прибула на приватному літаку Marine One до Південної Кароліни, де вони планували провести тижневу відпустку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте також: