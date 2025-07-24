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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
785
Час на прочитання
1 хв

В однакових сукнях: леді Кітті Спенсер показала, як проводить відпустку з дочкою в Тоскані

Леді Кітті Спенсер поділилася кількома знімками з відпустки, яку проводить в італійській Тоскані.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кітті Спенсер з дочкою Афіною

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани та її 2,5-річна дочка Афіна чудово проводять час на відпочинку, знімками з якого леді Кітті ділиться у своєму блогу в Instagram.

«Під сонцем Тоскани 🍇

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Фіолетовий — улюблений колір Афіни зараз, тому Fiat 500 став хітом! 💜», — написала у підписі під опублікованими фотографіями модель.

На деяких знімках Кітті та Афіна одягнені в однакові сукні, що має особливо милий вигляд. Леді Кітті поєднувала таке вбрання з білою сумкою від Chanel та шкіряними білими ляпанцями, а маленька Афіна була в білих кедах без шнурівки.

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Афіна / © Instagram Леді Кітті Спенсер

На всіх абсолютно фотографіях доньку Кітті Спенсер зазнімковано задом до камери — її мама не хоче поки що показувати обличчя дівчинки публіці.

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, про те, що кузина принців Вільяма і Гаррі стала мамою, стало відомо в березні 2024 року. У липні 2021 року леді Кітті вийшла заміж за бізнесмена Майкла Льюїса. Про вагітність Кітті Спенсер нічого не розповідала, тому невідомо, вона народила сама чи скористалася послугами сурогатної матері.

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Дата публікації
Кількість переглядів
785
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