В одній з найулюбленіших суконь: красива королева Летиція побувала на виставці

Королева Іспанії Летиція відвідала сьогодні виставку про іспанського гуманіста Небріха в Національній бібліотеці в Мадриді.

51-річна дружина короля Філіпа VI має чудовий вигляд в одній зі своїх улюблених суконь Massimo Dutti. Сукню королева носила вже багато разів і продовжує обирати її для світських виходів. Темно-синє вбрання в кольоровий горох з невеликим вирізом на грудях ідеально поєднувалось з темно-червоним шкіряним клатчем і такими самими туфлями на підборах.

Її каштанове волосся було покладене вільними хвилями, і вона носила свій звичайний макіяж, що складається з чорної туші та коричневих тіней для повік. Летиція одягла сережки Criollas Triples Shewel від ювелірів Gold and Roses. Сережки складаються з трьох маленьких кілець, прикрашені срібними діамантами вартістю 1675 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вийшов дуже гармонійний весняний образ. Минулого свого виходу Її Величність з'явилася на публіці в рожевій сукні-сорочці, в якій приїхала на офіційну церемонію Всесвітнього дня рідкісних захворювань у Палаці конгресів Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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