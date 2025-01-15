В одному човні з королем: батько Меган Маркл зробив дивну заяву про Чарльза III

Меган Маркл від 2018 року не спілкується зі своїм батьком Томасом Марклом, а він тим часом не втрачає можливості обговорити особисте життя доньки з пресою.

У розмові з журналістами Mail on Sunday Томас Маркл нещодавно заявив, що вважає, що його дочка Меган мала залишитися зі своїм першим чоловіком (ним був режисер Тревор Енгельсон), а ще висловився про те, що перебуває з королем Великої Британії Чарльзом III "в одному човні".

Меган, нагадаємо, перестала спілкуватися з батьком незадовго до її весілля з принцом Гаррі. А причиною стало те, що Томас співпрацював з папараці та погодився за гроші на постановочну фотосесію напередодні весільної церемонії доньки. За словами Меган, вони з Гаррі просили Томаса не чинити так і пропонували не спілкуватися з репортерами, але пан Маркл вчинив інакше.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Associated Press

Вважається, що саме цей крок зруйнував стосунки батька та доньки, які згодом погіршилися після того, як у пресу проникли уривки з листа Меган батькові.

В інтерв'ю Daily Mail Томас розповів, що він хотів би побачитися з дочкою та своїми онуками – Арчі та Лілібет, з якими ніколи не зустрічався. Він сказав, що в цьому питанні він перебуває "в одному човні з королем", оскільки вважається, що 76-річний монарх також має обмежені стосунки з онуками, бачившись із ними лише кілька разів.

"Я ніколи не був тим, хто любить дні народження, але я знаю, що єдина людина, яку я найбільше хочу чути, Меган, не вийде на зв'язок. Я б із задоволенням зустрівся зі своїми онуками, але на даному етапі мені було б достатньо фотографії. У них є два дідусі, які хочуть їх бачити, один з яких — король Англії. Я ніколи у свої 80 років не думав, що опинюся в одному човні з королем", — заявив Томас напередодні свого 80-річчя минулого року.

Гаррі та Меган живуть в Америці, але король Чарльз, як кажуть, підтримує стосунки з молодшим сином, хоча й неохоче з ним зустрічається у ті рідкісні візити принца до Лондона.

Меган Маркл і принц Гаррі у Лондоні / Фото: Associated Press

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